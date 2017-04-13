На светофоре.

Днем 12 апреля 2017 года в Челябинске на перекрестке улиц Хмельницкого и Румянцева водитель Lada Kalina сбил на пешеходном переходе 39-летнюю женщину с детской коляской.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, челябинка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель "Лады" при повороте налево не уступил дорогу пешеходам.

Женщина получила многочисленные ушибы, а коляска опрокинулась. Находившийся в ней 9-месячный ребенок не пострадал.