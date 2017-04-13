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Мирные жители погибли после авиаудара по складу химоружия в СирииСегодня в 16:09

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Их число уточняется.

Международная коалиция нанесла авиаудар по складу химоружия террористической организации "Исламское государство" в городе Дейр-Эз-Зоре на северо-востоке Сирии. Погибло несколько сотен человек, в том числе мирные жители. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на агентство SANA.

Конфликт вокруг применения химоружия в Сирии был эскалирован 4 апреля, когда в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами. В результате химатаки, по разным данным, погибло свыше 80 человек и не менее 500 пострадали.

В ответ на это 7 апреля ВМС США нанесли удар по авиабазе Шайрат. Эсминцы USS Porter и USS Ross, расположенные в Средиземном море, выпустили по базе 59 крылатых ракет "Томагавк". В результате было уничтожено несколько военных самолетов, склады боеприпасов и ГСМ, ангары, а также системы ПВО. Погибли 5 военнослужащих Сирийской Арабской Республики, еще 7 ранены.

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