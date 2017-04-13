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В Полевском в коммуналке нашли 2 боевые гранатыСегодня в 16:45

  • Текст

Жильцов эвакуировали.

Утром 13 апреля 2017 года в Полевском в коммунальной квартире на улице Максима Горького нашли две гранаты. Информацию "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

На место выехали сотрудники полиции. Они эвакуировали жильцов дома, а хозяев квартиры доставили в дежурную часть для разбирательства.

Взрывотехники дали заключение, что гранаты боевые. Опасную находку вывезли на полигон для уничтожения.

Сейчас устанавливаются причастные к незаконному обороту боеприпасов.

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