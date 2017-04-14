Водителя ищут.

Вечером 13 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Щербакова неустановленный автомобиль сбил 13-летнего подростка, который перебегал дорогу на красный свет. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, авария произошла около 17.30. Водитель с места ДТП скрылся. По предварительным данным, это был черный Nissan Qashqai. У иномарки сломано левое боковое зеркало.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 8 (912)6869555 или 02.