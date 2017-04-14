Во время матча в Москве.

13 апреля 2017 года в Москве во время матча Национальной студенческой футбольной лиги произошла массовая драка между игроками сборных УрФУ (Екатеринбург) и Чеченского государственного университета.

Потасовка началась на 73-й минуте. Пострадали несколько уральских футболистов. Один из них - Александр Тарасов - покидал поле с разбитой головой. У него диагностировали перелом носа со смещением и черепно-мозговую травму.

Главный арбитр принял решение прервать матч. К моменту драки на табло был счет 1:1.

Видео: Национальная студенческая футбольная лига | YouTube.com