У одного - ожоги глаз, у другого - оторвало палец.

Полиция Надымского района проводит проверку по факту травмирования двух геологоразведчиков. Инцидент произошел 11 апреля 2017 года.

"По предварительным данным, при сейсморазведке, при закладывании тротиловой шашки по специальной трубе в пробуренную скважину на глубину 21 метр, произошла детонация", - рассказали "Уралинформбюро" в УМВД по ЯНАО.

43-летний рабочий получил ожоги глаз и перелом ноги, его 41-летнему коллеге оторвало палец на руке. Мужчины госпитализированы в травматологическое отделение Надымской центральной районной больницы.

По результатам полицейской проверки будет принято процессуальное решение.