Три легковушки и "Газель".

В ночь на 14 апреля 2017 года в Екатеринбурге полыхали 4 автомобиля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Первое сообщение поступило в 00.17. На Авиационной загорелась "Газель". Пожар был потушен через полчаса. У машины поврежден кузов.

Спустя час на Белинского полыхал ВАЗ-2104. Огонь потушили до прибытия пожарных. У "четверки" поврежден салон.

В три часа ночи огнеборцы выехали на улицу Патриса Лумумбы. Однако к их прибытию ВАЗ-2108 выгорел полностью.

Еще одна машина примерно в то же время горела на улице Бакинских Комиссаров. У Lada Priora поврежден моторный отсек. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания проводки.

В пресс-группе городского УМВД сообщили, что по каждому факту возгораний будет проведена проверка. Владельцы "четверки" и "Газели" уже написали заявления в полицию. В ближайшее время в территориальный ОВД обратится и хозяин "восьмерки".