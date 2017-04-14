Затем по людям проехала вторая машина.

Поздним вечером 13 апреля 2017 года под Верхней Пышмой на съезде с ЕКАД неустановленный автомобиль сбил молодую пару, которая шла по дороге. Водитель скрылся.

Затем по пешеходам проехала вторая машина. Ее водитель тоже сначала дал по газам, но затем вернулся на место происшествия.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, личности погибших установлены - это 22-летний юноша и 19-летняя девушка. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: (343) 269-77-00 или 102.