В направлении центра.

Жители Юго-Запада Екатеринбурга не могут выехать на трамваях в центр города - из-за ДТП на улице Белореченской.

Как сообщили "Уралинформбюро" местные жители, 14 апреля в 9.20 на трамвайные пути, недалеко от перекрестка Белореченская - Шаумяна, вырулил белый Renault Logan. Водитель трамвая №26 не успел затормозить и впечатался в бок иномарке. Машина покорежена.

Движение трамваев в направлении центра парализовано.