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Самолет врезался в ограждение - пострадали пассажирыСегодня в 12:53

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Из-за сильного ветра.

В Тайване пассажирский самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение - пострадали 4 человека. Авиаинцидент произошел в аэропорту города Ланьюй, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

Во время ЧП на борту турбовинтового самолета DHC6-400 авиакомпании Daily Air находились 17 пассажиров и 2 члена экипажа. 4 человека получили легкие травмы. Причиной ЧП мог стать сильный ветер, из-за которого самолет изменил курс во время подлета.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам и выплатит каждому компенсацию в размере 165 долларов, передает "Уралинформбюро".

Видео: 中央社

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