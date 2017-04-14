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Около мэрии Екатеринбурга нашли груду костейСегодня в 12:39

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При раскопках.

14 апреля 2017 года в Екатеринбурге около станции метро "Площадь 1905 года" нашли груду костей.

На останки наткнулись рабочие во время прокладки электрокабеля, сообщают "Ночные новости". Кому именно принадлежат кости - непонятно. Не исключено, что животным.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" заявили, что подобные инциденты не в их ведении. В СУ СКР по Свердловской области также не поступало информации о находке.

Стоит добавить, что в августе-сентябре 2015 года в уральской столице в районе перекрестка Токарей - Татищева при прокладке газотрассы также были обнаружены кости. Выяснилось, что это останки 15 людей, живших в XVII-XVIII веках.

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