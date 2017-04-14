Устанавливается вина родителей.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели 3-летнего мальчика под колесами поезда. Следователи проверяют, не были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Кроме того, выясняется степень вины родственников малыша в его смерти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Происшествие случилось 13 апреля 2017 года в районе остановочного пункта "Палкино" на перегоне Северка - Екатеринбург-Сортировочный. 3-летний мальчик и его 4-летняя сестра играли на путях. Машинист поезда, увидев детей, подал звуковой сигнал. Девочка успела отбежать, а мальчик растерялся и побежал навстречу составу.

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