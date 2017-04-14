Ребенок в больнице.

В Екатеринбурге разыскали водителя, сбившего накануне на улице Щербакова 13-летнего подростка. Нарушителем оказалась 57-летняя женщина, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

Авария произошла около 17.30 13 апреля. Автоледи на Nissan Qashqai наехала на школьника, который перебегал дорогу на красный свет. Мальчика госпитализировали с переломом бедра. С места аварии женщина скрылась.

Очевидцы сообщили полицейским госномер иномарки. Спустя некоторое время виновницу аварии задержали. Как выяснилось, за полгода она дважды привлекалась к ответственности за нарушения ПДД, однако до сих пор не оплатила штрафы.

На автоледи составили административные материалы за оставление места ДТП и несвоевременную оплату штрафов. Ей грозит лишение прав или арест.

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