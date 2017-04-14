В Пермском крае при пожаре погибла 9-летняя школьницаСегодня в 16:15
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Ее старшая сестра получила ожоги.
Вечером 13 апреля 2017 года в поселке Гайны загорелся 9-квартирный жилой дом. Пожар начался с квартиры, где находились две сестры 9 и 14 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Старшая выбралась из горящей квартиры, получив ожоги. 9-летнюю девочку нашли без сознания, позднее она скончалась в больнице от отравления угарным газом.
По предварительным данным, причиной пожара стала легковоспламеняющаяся жидкость, используемая при растапливании печи.
По факту происшествия проходит проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии, проводятся экспертизы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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