Которую хозяин оставил без присмотра.

13 апреля 2017 года в Тюмени на улице Хохрякова около дома №78 ребенок оказался запертым в багажнике автомобиля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования, дети бегали возле иномарки, которую владелец оставил без присмотра. Один из мальчиков сумел открыть багажник и залезть в него. Во время игр багажник захлопнулся.

Вызволять ребенка из плена пришлось спасателям.