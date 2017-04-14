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Трое екатеринбуржцев избили подростка у ДрамтеатраСегодня в 16:36

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Нападавших ищут.

В Екатеринбурге около Драмтеатра группа молодых людей избила 17-летнего подростка-скейтбордиста. Потасовка произошла 12 апреля 2017 года.

"Подросток написал заявление в полицию. Сейчас проводится судебно-медицинское освидетельствование для установления степени тяжести вреда здоровью. Со слов пострадавшего, у него возник конфликт с тремя неустановленными лицами старше 20 лет. Словесная перепалка переросла в драку. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства и устанавливаются причастные к потасовке лица", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Из-за чего именно возник конфликт, не уточняется.

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