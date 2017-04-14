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Жительница Прикамья пригрозила взорвать автобусСегодня в 17:38

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Вместе с пассажирами.

В Прикамье в одном из автобусов предупреждают о женщине-"террористке". Она якобы грозилась взорвать транспортное средство вместе с пассажирами. Водитель просит проявлять особую бдительность. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети 14 апреля.

Как выяснилось, предупреждение прозвучало в автобусе №207, следующем по маршруту Краснокамск - станция Шабуничи. Как пишут пользователи Интернета, угроза была высказана, когда водитель якобы не остановился на остановке "Больничный городок", а женщине пришлось бежать за общественным транспортом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сказали, по информации, опубликованной в соцсети, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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