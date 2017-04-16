За продуктами.

В Екатеринбурге следователи организовали проверку по факту смерти 77-летней женщины после похода в магазин.

20 марта 2017 года в одной из торговых точек города охранники заподозрили пенсионерку в воровстве. Они вызвали сотрудников ЧОП и правоохранителей для разбирательства. Горожанку забрали в отдел полиции, где ей стало плохо. Затем на скорой женщину доставили в больницу. Спустя два дня она умерла в реанимационном отделении.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, следователям предстоит дать оценку действиям работников магазина, сотрудников ЧОП, полицейских и медиков. Будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что по факту доставления пожилой женщины в отдел полиции представителями УМВД России по Екатеринбургу была проведена проверка, в действиях сотрудников нарушений закона и ущемления законных прав граждан не усмотрено.