Его задержали.

16 апреля 2017 года в Челябинске 31-летний водитель Hyundai Solaris во дворах домов по улицам 40 лет Победы и Чичерина повредил несколько автомобилей и скрылся.

Кроме того, как сообщили "Уралинформбюро" в УМВД региона, выехав на улицу 250 лет Челябинску, автолюбитель столкнулся с еще несколькими движущимися машинами, на этот раз уехать ему не удалось. 31-летний шофер был задержан, медосвидетельствование он проходить отказался.

Всего он успел повредить 11 машин. Как выяснилось, ранее мужчина был отстранен от управления транспортным средством. Сейчас ему предстоит компенсировать причиненный ущерб автовладельцам. По факту ДТП проводится проверка.