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В больнице Ревды умерла 8-летняя девочкаСегодня в 08:54

У нее вовремя не диагностировали пневмонию.

В больнице Ревды скончалась 8-летняя девочка. По данному факту проводится доследственная проверка, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

До поступления в медучреждение ребенок болел. У нее была высокая температура. Родители вызывали участкового педиатра, но врач почему-то порекомендовал лечиться дома. Вечером школьнице стало хуже, и ее госпитализировали. Через несколько часов пациентка умерла.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
геноцид нации Сегодня в 09:52

Врач почему-то (????!!!!) посоветовала лечиться дома? Странное, однако, "почему-то". Сейчас больницы работают с целью извлечения прибыли из пациента, а не лечат Министр здравопохоронения говорила "Койка должна работать". Она к тому же ещё и русский язык не знает, не понимает, что неодушевлённый предмет работать не может. Вот поэтому эта врач и сказала - пусть дома лечиться,.

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Ольга Сегодня в 12:50

Вызывала врача ребенку, в 11 дня, врач звонит мне в 8 вечера говорит а что у вас случилось, какая необходимость мне прийти,я говорю у ребенка температура 39 четвертые сутки, думаете нет необходимости? Она ведь так и не пришла в этот день :(

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