У нее вовремя не диагностировали пневмонию.

В больнице Ревды скончалась 8-летняя девочка. По данному факту проводится доследственная проверка, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

До поступления в медучреждение ребенок болел. У нее была высокая температура. Родители вызывали участкового педиатра, но врач почему-то порекомендовал лечиться дома. Вечером школьнице стало хуже, и ее госпитализировали. Через несколько часов пациентка умерла.