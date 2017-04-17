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В Верхней Пышме пропала молодая матьСегодня в 09:34

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Ее могли похитить.

В Верхней Пышме пропала 30-летняя Ирина Вахрушева. Вечером 15 апреля 2017 года женщина вышла из дома по адресу Уральских Рабочих, 43. Она должна была отправиться в гости к своей подруге на Машиностроителей. Однако до знакомой свердловчанка так и не дошла.

Родственники организовали группу "ВКонтакте" по поиску Ирины Вахрушевой. Супруг предполагает, что ее могли похитить. Раньше женщина никогда не уходила из дома.

Как пишут местные жители в соцсетях, около дома №46А была найдена сумка пропавшей, передает "Уралинформбюро".

Ирина Вахрушева работает секретарем. Дома ее ждет 5-летний сын.

Приметы исчезнувшей: рост 169 сантиметров, зеленые глаза, светлые волосы до плеч. На ней были синие джинсы, черная куртка с капюшоном, черные ботинки.

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