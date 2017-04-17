13-летнего миасца сбила промчавшаяся на красный "Ока"Сегодня в 10:32
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Мальчик госпитализирован.
Днем 15 апреля 2017 года в Миассе на проспекте Октября 62-летний водитель "Оки" сбил 13-летнего подростка.
Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор пропаганды городской ГИБДД Дарья Лунева, автомобиль промчался на красный свет. Школьника госпитализировали. Какие именно травмы получил мальчик, не уточняется.
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