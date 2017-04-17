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Под Среднеуральском утонули двое мужчинСегодня в 09:48

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Во время ночной рыбалки.

В ночь на 16 апреля 2017 года под Среднеуральском на озере Исетское утонули двое рыбаков. Их тела до сих пор не найдены.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчины разбили палатку на льду. Ночью лед треснул, и рыбаков унесло от берега на 150 метров. Свердловчане пытались самостоятельно выбрать из западни, но упали в воду.

Сейчас их тела ищут водолазы.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Личности мужчин установлены: оба - жители Верхней Пышмы.

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