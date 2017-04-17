Неслучаен ли пожар - покажет экспертиза.

В ночь на 17 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Уральской на неохраняемой придомовой территории загорелся Ford Focus.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 00.54. Пожар был потушен в 1.07. У иномарки поврежден кузов.

27-летний владелец авто написал заявление в полицию. Проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, добавили в пресс-группе городского УМВД.