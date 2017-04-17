Зауральские врачи оказались бессильны.

В федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода поступила 7-месячная девочка из Зауралья с термическим поражением 50% тела. Ребенок проходил лечение в ОКБ Кургана, но в связи с крайне тяжелым состоянием было принято решение о его переводе в другую клинику.

Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, вместе с матерью девочку спецбортом доставили в Нижний Новгород 15 апреля. В полете их сопровождали медики и психолог.

Обстоятельства получения ожога не уточняются.

Представитель ожогового центра отказалась сообщать "Уралинформбюро" какую-либо информацию о пострадавшей, сославшись на решение руководства учреждения: "Пока пациент в реанимации, комментировать нечего".