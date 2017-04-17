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На Южном Урале 3-летний ребенок утонул в бассейнеСегодня в 10:52

  • Текст

Комплекса "Суворовские бани".

16 апреля 2017 года в Копейске в известном комплексе "Суворовские бани" утонул 3-летний мальчик, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла, когда родные ненадолго оставили малыша без присмотра.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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