Возбуждено дело.

В свердловском поселке Бисерть 13-летний школьник угнал Fiat Albea и попал в аварию.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МВД, подросток приметил иномарку на улице 40 лет Октября. Машина принадлежит 38-летней работнице ЧОП. Иномарка нашлась по горячим следам, поскольку угонщик угодил в ДТП.

Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Школьника отпустили под подписку о невыезде.