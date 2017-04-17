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На Среднем Урале ураган оставил без света 8 поселенийСегодня в 12:21

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В четырех городских округах.

Из-за урагана в Свердловской области без света вынуждены обходиться 800 жителей 8 населенных пунктов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", электроснабжение нарушено в Ирбитском, Невьянском, Сысертском и Красноуральском городских округах.

Всего за минувшие сутки на территории региона произошло 80 технологических нарушений в распределительных сетях 0,4-10 кВ. Энергетикам пришлось работать круглосуточно, чтобы не допустить серьезных последствий.

В соседней Челябинской области 16 апреля было зафиксировано порядка 50 технологических нарушений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. На данный момент без света остаются чуть более 1800 человек. Восстановительные работы будут завершены в ближайшее время.

Сейчас филиалы "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и АО "ЕЭСК" работают в режиме повышенной готовности. Он будет сохранен до полной стабилизации погодных условий.

Стоит добавить, что ураган начал хозяйничать на Урале еще 13 апреля. Сильный ветер срывает крыши с домов, валит деревья и рекламные щиты.

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