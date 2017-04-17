Водитель был пьян.

Ранним утром 16 апреля 2017 года на 3 километре трассы Тюмень - Горьковка ВАЗ-2114 въехал в кучу песка и опрокинулся.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, 18-летний водитель был пьян -вместе с 21-летним другом они решили поехать "к девчонкам". По дороге молодой человек потерял управление. Он получил ушибы, у пассажира диагностировали перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов.