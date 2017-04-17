У него переломы и другие травмы.

16 апреля 2017 года в Тюмени на улице 50 лет Октября 35-летний мужчина попал под колеса кареты скорой помощи.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, пешеход был пьян и перебегал дорогу в неположенном месте. Он получил травму головы, переломы ребер и ноги, а также повреждение легкого.