И прокатил его на двери.

Днем 16 апреля 2017 года в Челябинске на остановке "Краснознаменная" (Комсомольский проспект) подрались водитель и пассажир маршрутки. Видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, как из транспортного средства выбегают несколько человек. Двое из них начинают драку. Водитель кидает пассажира на землю. За последнего попыталась заступиться женщина, но ее оттолкнул напарник шофера.

По словам очевидцев, пассажир был пьян. После побоища водитель сел обратно в маршрутку и тронулся с места. Неугомонный пассажир запрыгнул к нему на дверь. Шофер продолжил движение, не обращая внимания на болтающегося за окном мужчину.

Видео: art NAS | YouTube.com