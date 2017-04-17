Задержан 31-летний екатеринбуржец.

Пропавшую 30-летнюю Ирину Вахрушеву из Верхней Пышмы нашли мертвой. Тело было обнаружено в подвале дома на Машиностроителей, 12, сообщают горожане в соцсетях.

По подозрению в ее убийстве задержан 31-летний житель Екатеринбурга. Ведется следственный эксперимент, передает "Уралинформбюро". У подвала на Машиностроителей, 12 собралась толпа.

Официальной информации от СУ СКР по Свердловской области пока нет.

Молодая мать пропала вечером 15 апреля. Она ушла в гости к подруге, но у знакомой так и не появилась. Очевидец видел, как Ирину тащил какой-то мужчина.

У убитой остался 5-летний сын.