И фельдшер.

17 апреля 2017 года в Верхней Пышме на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Успенского столкнулись Peugeot 408 и карета скорой помощи.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель спецавтомобиля поворачивал налево, когда его протаранила иномарка.

Пострадала роженица, которую на скорой везли в роддом, и фельдшер. Женщину доставила в больницу другая бригада врачей.