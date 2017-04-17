Переходившую пути в неположенном месте.

16 апреля 2017 года на Южном Урале на 5 пикете перегона Ай – Тундуш грузовой поезд сбил 55-летнюю женщину. Она погибла на месте.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, жительница Южного Урала переходила пути в неположенном месте и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель товарняка, увидев ее, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Но наезда избежать не удалось.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.