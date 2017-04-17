Холодной и горячей.

Жители поселка Локомотивный на Южном Урале неделю сидят без холодной и горячей воды. Это связано с аварией на водоводе в месте соединения подземного и надземного участков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области, Локомотивный запитан от трубы из поселка Гражданский. Сети были построены еще в 60-е годы. Их капитально ремонтировали в 2011-2013 годах, однако коммуникации обновлялись лишь в местах наибольшего износа.

Сейчас рабочим необходимо привести в порядок 250 метров водовода диаметров 400 миллиметров. По плану, работы должны завершиться сегодня. Но ситуация осложняется тем, что поврежденный участок находится под магистралью газопровода. Кроме того, в этом районе наблюдается подъем воды в связи с паводком.

"В Локомотивном городском округе уже несколько дней происходит какая-то эпопея с борьбой по ликвидации аварии. Считаю, что организовано все очень плохо и выражаю уверенность, что просто нет порядка: опять наложились выходные, и именно они мешают работать. Эта история излишней самостоятельности очень сильно мешает работать", – дал критическую оценку ходу ликвидации аварии губернатор Борис Дубровский. Глава региона поручил своему заместителю Сергею Шалю взять ситуацию под контроль.

В поселке организован подвоз воды.