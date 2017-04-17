Его напарник - в реанимации.

17 апреля 2017 года в Березниках при падении люльки автокрана погиб рабочий, еще один мужчина доставлен в реанимацию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, местные жители по устной договоренности с руководством коммерческой организации занимались разбором здания. Неожиданно люлька, поднятая на высоту, рухнула.

По данному факту проводится доследственная проверка.