И его мать.

Около 22.00 16 апреля 2017 года в Перми на дороге Старцева-Ива-Восточный обход произошло ДТП, в котором пострадали 3-месячный мальчик и его мать.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого УГИБДД, пермячка с малышом находились в салоне Lada Granta, которая стояла на обочине из-за технической неисправности. В автомобиль въехала женщина за рулем Toyota Corolla. Автоледи не справилась с управлением.

Врачи диагностировали у ребенка травмы живота, груди и перелом бедра, у матери - перелом ключицы. Виновница аварии получила травмы головы и шеи.

Стоит добавить, что в течение 2016 – 2017 годов владелица иномарки 14 раз привлекалась к административной ответственности. Ни один штраф она не оплатила.