И зажал ногу девушке.

В Перми бешеный лифт убил собаку и зажал ногу девушке, пишет издание progorod59.ru.

Происшествие случилось 16 апреля в одной из новостроек по улице Подлесной. После прогулки девушка, ее мать, сестра и собака вошли в кабину. Двери быстро захлопнулись. Доехав до последнего этажа, две пассажирки смогли выйти из лифта. А третьей девушке зажало ногу. У собаки между дверьми застряла голова. После этого кабина резко понеслась вниз.

Животное погибло. Хозяйка отделалась синяками, передает "Уралинформбюро".