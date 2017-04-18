Пропавшего в декабре.

В екатеринбургском поселке Шабры прохожие нашли тело пропавшего без вести 52-летнего Евгения Семкина - легендарного экс-сотрудника уголовного розыска.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД, труп мужчины нашли 15 апреля 2017 года в 50 метрах от дороги в лесном массиве. Е.Семкина опознали по вещам и одежде. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

В пресс-службе регионального СУ СКР добавили, что тело экс-полицейского направлено на судмедэкспертизу для определения точной причины гибели. Несмотря на то, что Е.Семкина опознали родственники, следователи намерены провести еще генетическую экспертизу.

Е.Семкин пропал вечером 15 декабря 2016 года. Последний раз его видели на улице Селькоровской. Он вышел из Mitsubishi Pajero серебристого цвета на остановке "Общежитие" и пропал. Следователи возбудили дело об убийстве.

"Евгений Валерьевич был не только легендарный сыщик, он являлся грозой преступности Чкаловского района. За неделю он мог раскрыть по 7-8 преступлений. Принимал участие в изобличении Габузова, на счету которого порядка 50 краж и грабежей, и преступной группы Косачева, на счету которого 10 краж. Это было в 90-е, в начале 2000-х. В день исчезновения Евгений Валерьевич возвращался с похорон своего друга - бывшего сослуживца", - сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

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