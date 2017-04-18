На стройке.

17 апреля 2017 года в Сургуте на стройке около сквера Энергетиков школьники обнаружили труп женщины.

"Личность погибшей была установлена оперативно, так как она состоит на учете как злоупотребляющая спиртными напитками. Это женщина 1968 года рождения", - сообщила "Уралинформбюро" начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

По предварительным данным, смерть наступила в результате естественных причин. Тем не менее полиция проводит проверку.