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На Красноуральском химзаводе произошла утечка токсичного веществаСегодня в 11:38

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Используемого при производстве тротила.

На территории Красноуральского химического завода зафиксирована утечка мононитротолуола. Течь дала одна из многочисленных цистерн. Вещество токсично и используется при производстве тротила, пояснил "Уралинформбюро" бывший сотрудник КХЗ Дмитрий Ивашевский.

"Их там должно быть 4 штуки полные. Кстати, по документам там было 10 цистерн с нитрозилсерной кислотой, но я насчитал только 3 полных - остальные порезали на металлолом. Судя по озеру кислоты на улице и многочисленным лужам в зданиях - опорожняли их прямо на землю", - рассказал местный житель, отметив, что хорошо знаком с ситуацией, так как 14 лет отработал на заводе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области на момент публикации материала информацию не подтвердили.

КХЗ не дает спокойно спать горожанам с минувшей весны. 13 марта 2016 года на площадке химзавода загорелись резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. На предприятии было обнаружено более 60 тонн бесхозного тротила. Возбуждено уголовное дело. Прошел год, однако взрывоопасные запасы по-прежнему остаются на территории заброшенного завода, которая охраняется лишь сторожами-пенсионерами. Разобраться в ситуации пообещал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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