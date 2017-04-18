На месте работают полсотни спасателей.

Утром 18 апреля 2017 года Екатеринбурге в областной клинической больнице №1 на Волгоградской произошел пожар.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 9.06. Огонь повредил электрощит в подвале седьмого корпуса больницы. Площадь пожара составила 10 "квадратов". На месте работают 18 единиц техники и 54 человека. В настоящее время огонь локализован.

До прибытия пожарных подразделений было эвакуировано 100 человек. Двое пострадали.

Происшествием занялся следственный комитет. Будет проверятся соблюдение требований охраны труда при производстве работ. Назначен ряд экспертиз, сказали в пресс-службе свердловского СУ СКР.