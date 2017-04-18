Поезда останавливать не стали.

На станции Егоршино (Артемовский ГО) из-за угрозы взрыва оцепили территорию вблизи железнодорожных путей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, там обнаружен подозрительный предмет.

Сейчас на месте работают полицейские. Внешне предмет похож на огнетушитель.

На движении поездов находка не сказалась.