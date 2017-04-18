Проверяется законность выделения земли.

В кабинет главы Миасского городского округа Геннадия Васькова нагрянули оперативники в масках. Сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области интересуют документы, касающиеся выделения земли.

Как пояснила "Уралинформбюро" пресс-секретарь главы округа Надежда Соколова, правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия, речь о выемке документов не идет. "Проверяется законность выделения земельных участков в Миасском городском округе в период с 2015 года по настоящее время", - уточнила Соколова.

В областном полицейском главке подробности операции пока озвучить не смогли.