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В кабинет главы Миасса нагрянули силовикиСегодня в 12:30

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Проверяется законность выделения земли.

В кабинет главы Миасского городского округа Геннадия Васькова нагрянули оперативники в масках. Сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области интересуют документы, касающиеся выделения земли.

Как пояснила "Уралинформбюро" пресс-секретарь главы округа Надежда Соколова, правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия, речь о выемке документов не идет. "Проверяется законность выделения земельных участков в Миасском городском округе в период с 2015 года по настоящее время", - уточнила Соколова.

В областном полицейском главке подробности операции пока озвучить не смогли.

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