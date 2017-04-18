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21-летний тюменец насмерть сбил женщину на трассеСегодня в 14:49

  • Текст

Ее личность устанавливается.

В ночь на 18 апреля 2017 года на 18 километре трассы Тюмень - Боровский - Богандинский 21-летний водитель Lada Granta насмерть сбил женщину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, молодой человек не заметил пешехода в темноте. На одежде женщины не было светоотражателей.

Личность погибшей устанавливается. На вид ей 40-50 лет.

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