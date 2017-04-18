То ли еще будет.

В Свердловской области талые воды затопили трассу Серов - Сосьва возле села Романово. По словам очевидцев, проезжую часть размыло наполовину - по второй пока можно проехать. Из-за воды обвалилась часть дороги у обочины.

В администрации Сосьвинского городского округа "Уралинформбюро" пообещали, что прокомментируют ситуацию позже.

По прогнозам паводок в этом году на Урале будет хлеще прошлогоднего, который оказался сильнейшим за последние 40 лет.