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В роддоме Екатеринбурга умерла молодая женщинаСегодня в 15:20

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Ребенок в реанимации.

В Екатеринбурге в роддоме ДГБ №10 скончалась молодая женщина. Факт смерти "Уралинформбюро" подтвердили в горздраве, однако разглашать какие-либо подробности отказались – делать это без согласия законного представителя запрещает закон.

Известно, что в середине апреля 35-летняя женщина родила второго ребенка. Девочку поместили в реанимацию, где она находится до сих пор. В тяжелом состоянии была и мать младенца - в ночь на 17 апреля она умерла. Как указано в медицинском заключении, причиной смерти стали "гиповолемический шок, неклассифицированное кровотечение и иные врожденные аномалии кровообращения".

Родственники погибшей подали заявление в следственный комитет. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сейчас идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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