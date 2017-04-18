Из баллона для заправки зажигалок.

15 апреля 2017 года в Пласте на приусадебном участке одного из частных домов нашли труп 15-летнего подростка. По предварительным данным, он отравился газом из баллона для заправки зажигалок. Школьник вдыхал его вместе со сверстниками.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.