За пьяным водителем.

На трассе под Нижним Тагилом нарушитель вынудил госавтоинспекторов пустить в ход оружие.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, инцидент произошел вечером 17 апреля на 35 километре дороги в Нижнюю Салду. Внимание полицейских привлекла "девятка" с выключенными фарами. Водитель проигнорировал требование остановиться и прибавил скорость. Началась погоня.

После предупреждения полицейские дважды выстрелили в воздух и один раз - по колесам. Только это вразумило 33-летнего гонщика. Он оказался пьяным и не имел водительских прав. Машину, с его слов, взял у приятеля.

Нарушителю грозит крупный штраф и административный арест.