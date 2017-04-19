Труп обескровлен.

В Челябинске проводится проверка по факту смерти 41-летнего заключенного СИЗО №1. Мужчина обвинялся в надругательстве над ребенком, не достигшим 14-летнего возраста.

Его нашли мертвым 15 апреля 2017 года в одиночной камере. По предварительным данным, заключенный порезал себе руки лезвием бритвы и умер от кровопотери, сообщили "Уралинформбюро" в областном СУ СКР. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.